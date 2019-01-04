На Украине зарегистрировали пять кандидатов в президенты

Ещё одному претенденту на высокий пост отказали в регистрации по целому списку причин.

Центризбирком Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны, пишет УНН. Первым официальным кандидатом стал бывший украинский министр экологии Игорь Шевченко.

Вслед за ним оформление прошли народный депутат Сергей Каплин, экс-глава службы безопасности страны Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик. Всем им выдали удостоверения кандидатов.

Одному из претендентов — Владимиру Ратушу — в регистрации отказали: он не предоставил документа об уплате залога в 90 тысяч долларов. Кроме того, его автобиография оказалась слишком короткой, а в информации о его месте проживания нашли ошибку.

Как ранее писал Лайф, Украине предстоящие выборы главы государства обойдутся в 84 миллиона долларов. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

Согласно соцопросам, нынешний украинский лидер Пётр Порошенко возглавил президентский антирейтинг: больше половины избирателей заявили, что никогда не отдали бы ему свои голоса.