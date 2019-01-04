"Блистательный премьер Большого театра". Путин поздравил Цискаридзе с 45-летием

Российский лидер отметил, что артист много и увлечённо работает и добился "выдающихся результатов на творческом поприще".

Президент России Владимир Путин поздравил с 45-летием ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе и отметил его вклад в развитие культуры России. Письмо с поздравлением опубликовано на сайте Кремля.

— Вы всегда много и увлечённо работаете и добились на творческом поприще поистине выдающихся результатов, прославились как блистательный премьер Большого театра, авторитетный педагог и наставник, как настоящий подвижник, — говорится в письме.

Помимо того, Путин отметил востребованную общественную деятельность Цискаридзе и пожелал осуществления намеченных планов.