"Блистательный премьер Большого театра". Путин поздравил Цискаридзе с 45-летием

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"Блистательный премьер Большого театра". Путин поздравил Цискаридзе с 45-летием

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Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Российский лидер отметил, что артист много и увлечённо работает и добился "выдающихся результатов на творческом поприще".

Президент России Владимир Путин поздравил с 45-летием ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе и отметил его вклад в развитие культуры России. Письмо с поздравлением опубликовано на сайте Кремля.

— Вы всегда много и увлечённо работаете и добились на творческом поприще поистине выдающихся результатов, прославились как блистательный премьер Большого театра, авторитетный педагог и наставник, как настоящий подвижник, — говорится в письме.

Помимо того, Путин отметил востребованную общественную деятельность Цискаридзе и пожелал осуществления намеченных планов.

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