Отец Фалькао умер во время игры в теннис

Радамель Гарсия Кинг был профессиональным футболистом, он выступал в основном за колумбийские клубы на позиции защитника.

Радамель Гарсия Кинг, отец капитана футбольного клуба "Монако" и сборной Колумбии Радамеля Фалькао, умер на 62-м году жизни. Об этом сообщила Федерация колумбийского футбола (FCF).

— FCF глубоко скорбит о смерти Радамеля Гарсии Кинга, отца нашего игрока Радамеля Фалькао. Мы выражаем нашу поддержку семье и близким в связи с такой болезненной утратой, особенно нашему капитану национальной команды, — говорится в сообщении организации.

Свои соболезнования Фалькао выразил и его клуб "Монако".

AS Monaco extends its deepest condolences to Radamel Falcao after the untimely passing of his father Radamel García King . pic.twitter.com/hf149PPQ7h — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) 4 января 2019 г.

По данным местных СМИ, смерть Радамеля Гарсия Кинга наступила в результате сердечного приступа во время игры в теннис. Мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

Радамель Гарсия Кинг был профессиональным футболистом, он выступал в основном за колумбийские клубы на позиции защитника. Кроме того, один раз он сыграл в составе сборной Колумбии.