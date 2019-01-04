Не хватает денег. Население Китая уменьшилось впервые за 70 лет

Специалисты полагают, что это связано с сокращением численности женщин детородного возраста.

В 2018 году население Китая уменьшилось на 1,27 миллиона человек, сокращение зафиксировано впервые за 70 лет. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Эксперты подсчитали, что количество детей, родившихся в 2018 году, упало на 2,5 миллиона по сравнению с предыдущим годом, в то время как прогнозы были на увеличение данного показателя на 790 тысяч.

По мнению специалиста по рождаемости из Висконсинского университета в Мадисоне И Фусяня, данная тенденция может стать необратимой. Он считает, что это связано с уменьшением численности женщин детородного возраста и нежеланием заводить детей в условиях, когда не хватает денег на образование, жильё и медпомощь.

Национальное бюро статистики КНР планирует обнародовать данные о демографической динамике за год до конца января. По последним данным организации, в 2017 году в Китае жило 1,39 миллиарда человек.

Ранее специалисты Национальной комиссии по здравоохранению рассказали, что треть населения Китая к 2050 году составят пожилые люди.