Место обрушения в Магнитогорске будут круглосуточно охранять

Власти пообещали восстановить отопление в здании и оперативно отремонтировать пятый и шестой подъезды.

Вокруг места обрушения дома в Магнитогорске возводят забор, здание будут охранять круглосуточно, сообщила в Telegram пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

В ведомстве также рассказали, что в многоэтажку больше не будут подавать газ. Управляющей компании поставили задачу в ближайшее время восстановить отопление и в квартирах, и в подъездах.

— Пятый и шестой подъезд требуют оперативного ремонта, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, на месте трагедии криминалисты не нашли следов взрывчатки. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня сняли. Глава региона распорядился установить мемориал с фамилиями погибших и изображением спасателя с 11-месячным Ваней на руках.

Напомним, подъезд многоэтажки рухнул 31 декабря. Погибло 39 человек. С ними простились 4 января.