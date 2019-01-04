В Татарстане полицейские застрелили мужчину, напавшего на них и медиков с ножом

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Полицейские застрелили жителя Татарстана, который сначала зарезал любовника подруги, а затем набросился на правоохранителей и медиков с ножом. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

По версии следствия, в декабре 41-летний житель села Усады застал свою подругу с другим мужчиной, после чего уехал к родителям. В ночь на 3 января он пьяным приехал к дому сожительницы, разбил окно и проник внутрь жилища, где вновь встретил её любовника. Взяв нож, злоумышленник несколько раз ударил 24-летнего соперника в спину.

— Потерпевший выбежал на улицу и там скончался. Слепнев же заперся в ванной комнате и пытался покончить с собой. В это же время к дому прибыли сотрудники полиции и медики. Они застали злоумышленника в бессознательном состоянии, но, придя в себя, мужчина набросился на них с ножом, — рассказали в СК.

В результате полицейские вынуждены были применить табельное оружие. Получив два огнестрельных ранения — в ногу и живот, преступник скончался.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".