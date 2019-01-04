"Манчестер Сити" может лишиться права участвовать в еврокубках

Администрацию ФК подозревают в махинациях с финансовой отчётностью на сумму 60 миллионов фунтов.

Союз европейских футбольных ассоциаций может лишить английский футбольный клуб "Манчестер Сити" права выступать на еврокубковых соревнованиях за мошенничество со стороны администрации ФК. Об этом сообщает Evening Standard.

Представители УЕФА изучают электронные письма, опубликованные в журналистском расследовании издания Der Spiegel. Согласно этим данным, около 60 миллионов фунтов были получены не от спонсоров, а от компании Abu Dhabi United Group, которая владеет командой.

Отмечается, что если факт махинации будет доказан, в отношении команды могут применить самые жёсткие санкции и "Сити" лишат возможности участвовать в еврокубковых соревнованиях.

В прошлом году "Манчестер Сити" стал первым английским клубом, проигравшим 4 матча ЛЧ подряд.