Умер советский и российский филолог Борис Аверин

Литературовед Борис Аверин скончался в Санкт-Петербурге на 77-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" его коллега писатель Андрей Аствацатуров.
— Помню, с каким удовольствием я ходил на его лекции в 1987 году и потом, спустя годы, слушал его научные доклады, — написал он.
Борис Аверин был профессором кафедры истории русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского университета, преподавал там с 1974 года.
Он написал несколько научных работ, посвящённых произведениям Владимира Набокова. Кроме того, исследовал творчество Ивана Бунина и Николая Гоголя.
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