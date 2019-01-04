Умер советский и российский филолог Борис Аверин

Он был известным исследователем творчества Владимира Набокова, специалистом по серебряному веку. Преподавал в СПбГУ.

Литературовед Борис Аверин скончался в Санкт-Петербурге на 77-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" его коллега писатель Андрей Аствацатуров.

— Помню, с каким удовольствием я ходил на его лекции в 1987 году и потом, спустя годы, слушал его научные доклады, — написал он.

Борис Аверин был профессором кафедры истории русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского университета, преподавал там с 1974 года.

Он написал несколько научных работ, посвящённых произведениям Владимира Набокова. Кроме того, исследовал творчество Ивана Бунина и Николая Гоголя.