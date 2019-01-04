В Китае показали свою версию "матери всех бомб"

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В Китае показали свою версию "матери всех бомб"

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Фото: © Pixabay/AlexAntropov86

Снаряд достигает шести метров в длину, весит несколько тонн и уступает по мощности только ядерному оружию.

Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO впервые показала кадры, на которых показана китайская версия "матери всех бомб". Об этом сообщает газета Global Times.

Как отмечается, авиабомба по своей мощности и разрушительной силе уступает только ядерной, поэтому она получила такое прозвище. NORINCO уже провела испытания снаряда. Её сбросил бомбардировщик H-6K, после чего произошёл мощный взрыв.

Бомба, предположительно достигающая шести метров в длину, весит несколько тонн, в связи с чем бомбардировщик может за раз перевозить только один экземпляр. Эксперты полагают, что она меньше американской и это сделано специально, чтобы её смог поднять H-6K.

Некоторые специалисты считают, что она может быть термобарической, но компания не подтверждает эту информацию.

Как ранее писал Лайф, в конце декабря сверхмощные противобункерные "царь-бомбы" испытали в США.

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