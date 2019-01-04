В Китае показали свою версию "матери всех бомб"

Снаряд достигает шести метров в длину, весит несколько тонн и уступает по мощности только ядерному оружию.

Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO впервые показала кадры, на которых показана китайская версия "матери всех бомб". Об этом сообщает газета Global Times.

Как отмечается, авиабомба по своей мощности и разрушительной силе уступает только ядерной, поэтому она получила такое прозвище. NORINCO уже провела испытания снаряда. Её сбросил бомбардировщик H-6K, после чего произошёл мощный взрыв.

China's arms industry giant NORINCO for the first time showcased a new type of massive aerial bomb, which it dubbed the Chinese version of the "Mother of All Bombs" due to its huge destruction potential that is claimed to be only second to nuclear weapons. https://t.co/Xwa470K0R5 pic.twitter.com/bWDvmfvcyk — Global Times (@globaltimesnews) 3 января 2019 г.

Бомба, предположительно достигающая шести метров в длину, весит несколько тонн, в связи с чем бомбардировщик может за раз перевозить только один экземпляр. Эксперты полагают, что она меньше американской и это сделано специально, чтобы её смог поднять H-6K.

Некоторые специалисты считают, что она может быть термобарической, но компания не подтверждает эту информацию.

Как ранее писал Лайф, в конце декабря сверхмощные противобункерные "царь-бомбы" испытали в США.