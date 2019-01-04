Яхта за $1,5 млн затонула в Дубае

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Яхта за $1,5 млн затонула в Дубае

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Фото: © Twitter/Expat Media

На борту было восемь пассажиров, среди которых оказались и россияне, а также трое членов экипажа.

У побережья Дубая затонула яхта стоимостью 5,5 млн дирхамов, или 1,5 млн долларов, пишет эмиратское издание The National. Сообщается, что дно судна получило пробоину и оно стремительно начало набирать воду.

На борту было в общей сложности 11 человек. Среди них трое членов экипажа и восемь туристов из Франции, России и Великобритании. Их всех подобрала полицейская лодка, никто не пострадал.

Сообщается, что инцидент произошёл в 200 метрах от берега, яхта в тот момент стояла на мели.

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