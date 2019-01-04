Американец, арестованный в Москве за шпионаж, имеет тройное гражданство

Американец Пол Уилан, арестованный в Москве по подозрению в шпионаже, имеет тройное гражданство: США, Великобритании и Ирландии. Ранее сообщалось лишь об американском и британском паспортах Уилана.

Об этом телеканалу RTE заявили в ирландском МИДе.

— Посольство Ирландии в Москве после получения запроса о содействии запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, в настоящее время задержанному в Москве, — приводит телеканал заявление ведомства.

В конце декабря ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Ранее адвокат Уилана заявил, что его подзащитный арестован.