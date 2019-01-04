Apple подтвердила проблему с передачей данных в iPad

Пользователи iPad столкнулись с проблемой — они не могут переместить резервную копию устройства на iPhone. Об этом сообщает Tech Radar.
Издание проверило наличие ошибки на нескольких устройствах, после чего обратилось в техподдержку Apple, где сотрудники сервиса объяснили её: iPhone обновились до iOS 12.1.2, iPad же пока по-прежнему работают на iOS 12.1.1, перемещение резервной копии возможно только между устройствами, работающими на одной версии операционной системы.
Единственный способ устранить проблему — установить iOS 12.1.3 на планшет. iOS 12.1.2 вышла в декабре 2018 года. В ней разработчики исправили работу виртуальной сим-карты eSIM.
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