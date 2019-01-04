Полиция начала расследование инцидента с актёром Игорем Верником

Полиция Москвы завела административное дело по факту инцидента с актёром и телеведущим Игорем Верником, пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.
— Владелец автомобиля вызван в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений, — говорится в сообщении.
Как ранее писал Лайф, Верник на своём автомобиле Range Rover выехал на пешеходную зону в Камергерском переулке в сопровождении охранников, которые просили прохожих разойтись.
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