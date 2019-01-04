Полиция начала расследование инцидента с актёром Игорем Верником

Читайте также

Полиция начала расследование инцидента с актёром Игорем Верником

170

Фото: © РИА "Новости"/Владимир Федоренко

Артиста вызвали в отделение ДПС после того, как он на своём внедорожнике прокатился по пешеходной зоне.

Полиция Москвы завела административное дело по факту инцидента с актёром и телеведущим Игорем Верником, пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.

— Владелец автомобиля вызван в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, Верник на своём автомобиле Range Rover выехал на пешеходную зону в Камергерском переулке в сопровождении охранников, которые просили прохожих разойтись.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×