Взрыв прогремел на автобусной остановке в Чили, есть пострадавшие

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Взрыв прогремел на автобусной остановке в Чили, есть пострадавшие

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Фото: © Twitter/Evelyn Matthei‏

По данным местных СМИ, бомбу заложили в мусорном баке. Ответственность взяла на себя местная террористическая группировка.

Четыре человека ранены в результате взрыва в Сантьяго-де-Чили, сообщила в "Твиттере" мэр города Карла Рубилар. По её словам, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Взрыв произошёл на автобусной остановке "Викунья Макенна / Бильбао". Как пишет газета El Mercurio, бомба была заложена в мусорном баке неподалёку. Движение транспорта на ближайших улицах перекрыли.

Ответственность за взрыв взяла на себя местная террористическая группировка, сообщили на местной радиостанции.

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