Верник заявил, что у него есть разрешение ездить по Камергерскому переулку

По словам актёра, на пешеходную зону он выехал, чтобы попасть на работу в МХТ имени Чехова.

Артист Игорь Верник заверил, что не нарушал правил дорожного движения в Камергерском переулке, пишет РИА "Новости". По словам актёра, для него и его коллег это единственный способ попасть на работу.

— Мы все — артисты и сотрудники театра — чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение, — сказал Верник.

Как ранее сообщал Лайф, актёр и телеведущий на своём Range Rover прокатился по пешеходной зоне в центре Москвы. При этом его сопровождали охранники, которые просили очевидцев разойтись. Полиция начала административное расследование.