Из-за снежного кома около 100 авто заблокированы в Крыму

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Из-за снежного кома около 100 авто заблокированы в Крыму

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Дорога на плато Ай-Петри. Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Снежный ком и рухнувшее дерево заблокировали дорогу на плато горы Ай-Петри в Крыму, пострадавших нет, однако около 100 автомобилей были заблокированы.

— Кроме того, также автомобили застряли вдоль обочин дороги. Людей, которые находятся в машинах, размещают в помещениях для обогрева, — цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря республиканского ГУ МЧС Марину Стамболину.

Сейчас идёт расчистка дороги, движение "медленно, но возобновилось".

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