Из-за снежного кома около 100 авто заблокированы в Крыму

Снежный ком и рухнувшее дерево заблокировали дорогу на плато горы Ай-Петри в Крыму, пострадавших нет, однако около 100 автомобилей были заблокированы.

— Кроме того, также автомобили застряли вдоль обочин дороги. Людей, которые находятся в машинах, размещают в помещениях для обогрева, — цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря республиканского ГУ МЧС Марину Стамболину.

Сейчас идёт расчистка дороги, движение "медленно, но возобновилось".