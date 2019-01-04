Из-за снежного кома около 100 авто заблокированы в Крыму

Снежный ком и рухнувшее дерево заблокировали дорогу на плато горы Ай-Петри в Крыму, пострадавших нет, однако около 100 автомобилей были заблокированы.
— Кроме того, также автомобили застряли вдоль обочин дороги. Людей, которые находятся в машинах, размещают в помещениях для обогрева, — цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря республиканского ГУ МЧС Марину Стамболину.
Сейчас идёт расчистка дороги, движение "медленно, но возобновилось".
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