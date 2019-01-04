Полиция проверяет информцию о массовой драке в петербургском метро

Группа из 15–20 молодых людей устроила потасовку на одной из станций, распыляя друг в друга газовые баллончики.

Полиция Санкт-Петербурга проверяет информацию о массовой драке на станции метро "Обводной канал". Об этом РИА "Новости" рассказали в МВД по Северной столице.

Ранее "Невские новости" сообщили о потасовке между двумя группами молодых людей, которые были одеты в спортивные костюмы. В ходе конфликта они применяли газовые баллончики, а после был обнаружен неизвестный белый порошок. Причины конфликта остаются неизвестными.

Отмечается, что станцию пришлось закрыть на некоторое время. Пострадавших нет.