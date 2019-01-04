На Украине заявили о снижении транзита газа на 7%

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На Украине заявили о снижении транзита газа на 7%

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Транзит российского газа через территорию Украины в 2018 году снизился на 7,2% и составил 86,8 млрд кубометров. Об этом говорится в сообщении компании "Укртрансгаз".

Также на 1 января 2019 года в подземных хранилищах газа (ПХГ) было накоплено 13,8 млрд кубометров газа, что на 6,1% меньше, чем год назад.

Напомним, в конце 2018 года "Нафтогаз Украины" также заявлял о снижении объёмов транзита газа через украинскую газотранспортную систему на 7%. При этом на Украине увидели причину падения показателей в работе трубопровода Nord Stream — OPAL.

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