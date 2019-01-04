"Опять женится на взрослой женщине". Экстрасенс предсказала будущее Шаляпина

Она также не увидела каких-либо хитов в наступившем году, с которыми он бы смог зайти на радиостанции.

Потомственная ведунья Саона рассказала порталу Дни.ру, каким будет 2019 год у певца Прохора Шаляпина, подчеркнув, что его ожидает свадьба со взрослой женщиной, правда не в этом году.

Она отметила, что в наступившем году у Прохора будут меняться приоритеты и появляться всё новые и новые романы. Любопытно, но кольцо на палец он наденет женщине, с которой уже знаком.

— На данный момент они общаются и она постоянно помогает ему в его начинаниях. С ней его связывают прошлые отношения, — заявила ведунья.

По её мнению, в этом году не стоит ждать творческих успехов от Шаляпина. Саона не увидела у него хитов, с которыми он бы мог попасть на радиостанции.

— Отношение к нему со стороны массмедиа больше как к некому персонажу, для пиара. Как-то все забыли о том, что всё же это певец и артист. Да и сам он не очень-то про это помнит, — отметила ведунья.

Ведунья выразила мнение, что в этом году Шаляпин продолжит зарабатывать на информационных поводах, однако о больших суммах речь не идёт. Также Саона рассказала о некой женщине, которая будет в новом году всячески финансово поддерживать артиста. При этом он сам будет не в восторге от подобной ситуации.

Саона считает, что роман Шаляпина с Виталиной Цымбалюк-Романовской закончится в 2019 году. Также от артиста не стоит ожидать глобальных покупок, а проблем со здоровьем в новом году у него быть не должно.

Ранее Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская объявили в эфире телеканала "Россия 1", что готовятся стать родителями. Инициатива завести малыша исходила именно от Шаляпина.