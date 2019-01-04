Конор Макгрегор стал отцом во второй раз

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Конор Макгрегор стал отцом во второй раз

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Фото: © Instagram/thenotoriousmma

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал отцом во второй раз — в начале нового года его жена Ди Девлин родила ребёнка. При этом пол новорождённого пока не раскрывается.

— Собираюсь домой с моими двумя здоровыми малышами и их энергичной и здоровой супермамой. 2019-й начался как нельзя лучше! — написал спортсмен в "Инстаграме", выложив фото с детьми.

Напомним, первенец Макгрегора появился на свет в мае 2017 года.

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