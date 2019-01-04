"Просто настали новые времена". Аналитики назвали причину падения акций Apple

Аналитики назвали причины падения акций Apple. Об этом сообщает BBC. Напомним, цена компании на бирже обвалилась более чем на 9% на открытии торгов.
В первую очередь эксперты усомнились в причинах снижения акций. Ранее генеральный директор компании Тим Кук сказал, что этому послужили торговая война и нежелание пользователей обновляться со старых моделей.
— Я бы не связывал это ни с проблемами американской и китайской экономик, ни с торговой войной. Просто для Apple настали новые времена, — говорит аналитик сектора высоких технологий Сэм Рейнольдс.
Напряжённые отношения между США и Китаем лишь обострили ситуацию, а главной причиной снижения спроса стало развитие китайских производителей смартфонов, как OPPO, Xiaomi и Huawei. Главное преимущество этих устройств — идеальное соотношение цены и качества.
По словам собеседников BBC, падение акций можно связать с неудачной ценовой политикой Apple. Смартфоны стоят дороже даже прямых конкурентов, при этом они являются незначительно улучшенными вариантами предшественников и не предлагают радикальных инноваций.
— Инвесторы попробуют понять, насколько сильно агрессивная ценовая политика Apple усугубила ситуацию и как это повлияет на долгосрочные перспективы компании удерживать высокие цены на iPhone, — говорит аналитик Atlantic Equities Джеймс Кордуэлл.
Самый дорогой iPhone — XS Max. Его минимальная стоимость в России — 98 636 руб., указывается на сайте Apple, максимальная цена — 130 159 за модификацию на 512 ГБ.
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