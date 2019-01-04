"Просто настали новые времена". Аналитики назвали причину падения акций Apple

Эксперты усомнились, что снижение спроса на iPhone вызвано торговой войной. Просто конкуренты из Китая стали более привлекательными.

Аналитики назвали причины падения акций Apple. Об этом сообщает BBC. Напомним, цена компании на бирже обвалилась более чем на 9% на открытии торгов.

В первую очередь эксперты усомнились в причинах снижения акций. Ранее генеральный директор компании Тим Кук сказал, что этому послужили торговая война и нежелание пользователей обновляться со старых моделей.

— Я бы не связывал это ни с проблемами американской и китайской экономик, ни с торговой войной. Просто для Apple настали новые времена, — говорит аналитик сектора высоких технологий Сэм Рейнольдс.

Напряжённые отношения между США и Китаем лишь обострили ситуацию, а главной причиной снижения спроса стало развитие китайских производителей смартфонов, как OPPO, Xiaomi и Huawei. Главное преимущество этих устройств — идеальное соотношение цены и качества.

По словам собеседников BBC, падение акций можно связать с неудачной ценовой политикой Apple. Смартфоны стоят дороже даже прямых конкурентов, при этом они являются незначительно улучшенными вариантами предшественников и не предлагают радикальных инноваций.

— Инвесторы попробуют понять, насколько сильно агрессивная ценовая политика Apple усугубила ситуацию и как это повлияет на долгосрочные перспективы компании удерживать высокие цены на iPhone, — говорит аналитик Atlantic Equities Джеймс Кордуэлл.

Самый дорогой iPhone — XS Max. Его минимальная стоимость в России — 98 636 руб., указывается на сайте Apple, максимальная цена — 130 159 за модификацию на 512 ГБ.