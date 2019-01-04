Пострадавшим в Магнитогорске окажут помощь из резервного фонда

Пострадавшим при обрушении подъезда дома в Магнитогорске выделят материальную помощь из Резервного фонда Правительства РФ. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.

Отмечается, что средства выделят членам семей погибших, пострадавшим, жильцам, которые потеряли имущество первой необходимости, а также выплатят единовременную материальную помощь тем, чьи условия жизни были нарушены в результате ЧС.

Также отмечается, что дополнительно выделят средства потерявшим жильё гражданам на приобретение квартир.

Напомним, 31 декабря 2018 в Магнитогорске в десятиэтажном жилом доме рухнули перекрытия в одном из подъездов. Трагедия унесла жизни 39 человек. По предварительным данным, произошёл взрыв газа.