Масштабный эксперимент. Упитанный итальянец застрял в российской криокапсуле

Освободить заинтересованного посетителя выставки организаторы сумели лишь с третьей попытки.

В Милане во время выставки, посвящённой анатомии человеческого тела, посетитель застрял в капсуле криоконсервации, которую привезла российская компания.

Как говорится в официальном релизе организаторов, посетитель из Турина решил лично проверить возможности капсулы, забрался в неё по плечи, однако проскользнул дальше и застрял в ней.

Работники выставки сумели освободить его лишь с третьего раза. Во многом из-за его упитанной фигуры. Организаторы решили после этого установить заграждение, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Как позже рассказал сам пострадавший, он лично хотел проверить вместимость капсулы, так как заинтересован в вопросах криоконсервации.