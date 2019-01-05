СМИ: На Сайпане по запросу США арестован россиянин

Гражданин России задержан на острове Сайпан, сообщает The Guam Daily Post. Его обвиняют в попытке экспортировать в РФ приборы ночного видения военного класса и тепловизионные устройства, а также капсюли.

На Сайпане мужчине был предъявлен ордер на арест, выданный ФБР. Местный суд одобрил экстрадицию гражданина РФ во Флориду.

Отмечается, что ранее обвиняемый по этому же делу американец украинского происхождения был приговорён к 26 месяцам тюрьмы.