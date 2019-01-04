Пираты захватили шестерых российских моряков у берегов Бенина

В Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты напали на судно MSC MANDY, на борту которого были 23 россиянина и один украинец. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росморречфлот.

Отмечается, что инцидент произошёл 2 января. На борт судна ворвалась группа вооружённых людей, они начали грабить экипаж. При этом пираты похитили шесть человек, все они граждане РФ. Среди оставшихся 18 членов экипажа пострадавших нет.

Вопросом освобождения похищенных россиян занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.