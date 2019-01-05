В Польше пять девушек сгорели во время прохождения квеста

В польском городе Кошалине пять девушек погибли при пожаре во время прохождения квеста. Об этом журналистам рассказал представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.
#EscapeRoom— Jacpoludek (@Jacpoludek) 4 января 2019 г.
Victims of the fire in Koszalin are fifteen-year-old girls who participated in the birthday of one of them. A terrible tragedy. pic.twitter.com/oWAMYJQtZC
— Пять человек погибли при пожаре во время квеста на улице Пилсудского в Кошалине. Один человек тяжело ранен, — отметил Кубяк.
Причины пожара остаются не известны. Сообщается, что все погибшие — несовершеннолетние девушки, которые пришли на день рождения одной из них. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил весь первый этаж здания.
Добавим, что в момент начала пожара компания была в разгаре выполнения заданий, однако не могла выбраться, так как дверь была закрыта, а открыться могла только после прохождения квеста.
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