В Польше пять девушек сгорели во время прохождения квеста

Причины возгорания остаются не известны. В момент происшествия компания была в разгаре выполнения заданий.

В польском городе Кошалине пять девушек погибли при пожаре во время прохождения квеста. Об этом журналистам рассказал представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.

#EscapeRoom

Victims of the fire in Koszalin are fifteen-year-old girls who participated in the birthday of one of them. A terrible tragedy. pic.twitter.com/oWAMYJQtZC — Jacpoludek (@Jacpoludek) 4 января 2019 г.

— Пять человек погибли при пожаре во время квеста на улице Пилсудского в Кошалине. Один человек тяжело ранен, — отметил Кубяк.

Причины пожара остаются не известны. Сообщается, что все погибшие — несовершеннолетние девушки, которые пришли на день рождения одной из них. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил весь первый этаж здания.

Добавим, что в момент начала пожара компания была в разгаре выполнения заданий, однако не могла выбраться, так как дверь была закрыта, а открыться могла только после прохождения квеста.