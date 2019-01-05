В Польше пять девушек сгорели во время прохождения квеста

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В Польше пять девушек сгорели во время прохождения квеста

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Фото: © Flickr/Rob Swystun

Причины возгорания остаются не известны. В момент происшествия компания была в разгаре выполнения заданий.

В польском городе Кошалине пять девушек погибли при пожаре во время прохождения квеста. Об этом журналистам рассказал представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.

— Пять человек погибли при пожаре во время квеста на улице Пилсудского в Кошалине. Один человек тяжело ранен, — отметил Кубяк.

Причины пожара остаются не известны. Сообщается, что все погибшие — несовершеннолетние девушки, которые пришли на день рождения одной из них. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил весь первый этаж здания.

Добавим, что в момент начала пожара компания была в разгаре выполнения заданий, однако не могла выбраться, так как дверь была закрыта, а открыться могла только после прохождения квеста.

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