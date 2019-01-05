Глава МИД Польши посчитал "Северный поток — 2" убийцей Украины

Европа должна положить конец проекту "Северный поток — 2", потому что он уничтожает эффект от антироссийских санкций и "убивает" Украину. Так считает глава МИД Польши Яцек Чапутович.

— "Северный поток — 2" убивает Украину. Если российский транзит газа через украинскую территорию снизится, то страна потеряет не только значительный доход, но и, в первую очередь, гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии, — заявил Чапутович в интервью Handelsblatt.

"Северный поток — 2" строится от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в ЕС. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров до конца 2019 года. К настоящему времени уже уложено около 370 километров газопровода.

Против строительства выступают США, а также Европарламент резолюцией осудил проект.