Пострадавшие при взрыве в Магнитогорске получат пенсии досрочно

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Пострадавшие при взрыве в Магнитогорске получат пенсии досрочно

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Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Как отметили местные власти, практически всем уже осуществляются необходимые выплаты.

Пострадавшим при взрыве дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске выплатят досрочно пенсии. Об этом журналистам сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Она подчеркнула, что практически всем людям уже осуществляются необходимые выплаты, а все документы восстановлены.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. По предварительным данным, это случилось из-за взрыва бытового газа. В результате инцидента погибло 39 человек. Ранее Лайф публиковал список жертв трагедии.

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