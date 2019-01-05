Пострадавшие при взрыве в Магнитогорске получат пенсии досрочно

Пострадавшим при взрыве дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске выплатят досрочно пенсии. Об этом журналистам сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.
Она подчеркнула, что практически всем людям уже осуществляются необходимые выплаты, а все документы восстановлены.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. По предварительным данным, это случилось из-за взрыва бытового газа. В результате инцидента погибло 39 человек. Ранее Лайф публиковал список жертв трагедии.
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