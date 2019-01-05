Экс-министр финансов Подмосковья прокомментировал дело о растрате

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов прокомментировал обвинения в растрате 14 миллиардов рублей. Видео предъявления обвинения опубликовал Следственный комитет РФ.

— Я не знаком с делом практически. Когда дело обсуждалось во Франции, оно не обсуждалось по существу, — заявил Кузнецов.

По данным следствия, Кузнецов и его сообщники причинили правительству Подмосковья, предприятиям ЖКХ области и компании "Мособлтрастинвест" ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей. 3 января стало известно, что французские власти выдали экс-министра российской стороне, 4 января ему предъявили обвинения.