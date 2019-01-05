В МИД Британии назвали пешкой задержанного в Москве шпиона

В дипведомстве отметили, что ведущая роль в данном вопросе принадлежит США, гражданином которых также является Уилан.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил телеканалу Sky News, что Лондон не поддерживает практику использования частных лиц в качестве пешек в дипломатических играх.

— Мы предоставляем ему всю возможную поддержку, однако мы не согласны с использованием частных лиц в дипломатических шахматных партиях, — заявил Хант, комментируя задержание в Москве Пола Уилана, которого подозревают в шпионаже.

Он подчеркнул, что ведущая роль в данном вопросе принадлежит США, гражданином которых также является Уилан.

В конце декабря ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Ранее адвокат Уилана заявил, что его подзащитный арестован.

В МИД РФ ранее отметили, что Уилан является британским подданным.