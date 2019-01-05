Бегом за билетами! Названа самая безопасная авиакомпания мира

Читайте также

Бегом за билетами! Названа самая безопасная авиакомпания мира

1

Фото: © flickr/Jon Ekman

Лидер списка имеет наименьшее количество несчастных случаев и происшествий, связанных с безопасностью полётов.

Финская авиакомпания Finnair признана самой безопасной в мире по версии немецкого исследовательского центра JACDEC. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

По данным рейтинга, финская авиакомпания имеет наименьшее количество несчастных случаев и происшествий, связанных с безопасностью полётов.

В новой версии Finnair присвоен рейтинг 93,91%, что выше, чем у Norwegian Air и Singapore Airlines. Аутсайдером стала Garuda Indonesia с индексом риска 52,11%.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×