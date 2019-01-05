Бегом за билетами! Названа самая безопасная авиакомпания мира

Лидер списка имеет наименьшее количество несчастных случаев и происшествий, связанных с безопасностью полётов.

Финская авиакомпания Finnair признана самой безопасной в мире по версии немецкого исследовательского центра JACDEC. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

@Finnair JACDEC is proud to announce this year's winner in our annual Airline Safety Ranking. More about the Ranking and the entire safety review of 2018 on #Aerointernational magazine or https://t.co/xESPwqtgDD pic.twitter.com/Bl42KNToOW — JACDEC (@JacdecNew) 3 января 2019 г.

По данным рейтинга, финская авиакомпания имеет наименьшее количество несчастных случаев и происшествий, связанных с безопасностью полётов.

В новой версии Finnair присвоен рейтинг 93,91%, что выше, чем у Norwegian Air и Singapore Airlines. Аутсайдером стала Garuda Indonesia с индексом риска 52,11%.