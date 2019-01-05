NASA сообщило "Роскосмосу" о переносе визита Рогозина в США

NASA официально проинформировало "Роскосмос" о переносе визита Дмитрия Рогозина в США. Об этом говорится в заявлении американского космического агентства.

— NASA проинформировало российское космическое агентство "Роскосмос", что предполагаемый визит генерального директора Дмитрия Рогозина, который в настоящее время запланирован на февраль 2019 года, необходимо отложить, — цитирует ТАСС документ.

Причины переноса визита не уточняются, новая дата пока не определена. В "Роскосмосе" также отметили, что пока не получали уведомления от американской стороны.