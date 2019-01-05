Лепс назвал оскорблением зрителей выходку Крида в Абу-Даби

Певец также отметил, что богатые артисты, видимо, могут себе позволить отказываться от выхода на сцену в такой форме.

Российский певец Григорий Лепс прокомментировал скандальную выходку своего коллеги Егора Крида, который отказался выходить на сцену фестиваля в Абу-Даби из-за плохого настроения.

— Не выйти на сцену, потому что нет настроения, — это уже оскорбление людей. Наверно, богатые могут себе позволить. А мы вот работаем, — отметил Лепс.

Он также подчеркнул, что попытается разобраться в ситуации. Певец отметил, что бывали случаи, когда ему самому приходилось отменять свои выступления, однако делал он это из-за потерянного голоса.

Ранее Лайф рассказывал, что Егор Крид отказался выступать на Russian Music Festival в Абу-Даби по причине плохого настроения.