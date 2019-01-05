Умер народный артист России Иван Бортник

Известный российский и советский актёр, народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет. Об этом в "Фейсбуке" сообщил его коллега Владислав Маленко.

— Ребята, ушёл мой друг Иван Бортник, — написал Маленко.

Иван Бортник работал в Театре на Таганке с 1967 года. Именно там он сдружился с Владимиром Высоцким, который даже посвятил ему песню. За свою карьеру сыграл почти в 50 кинолентах, в числе которых "Сонька — золотая ручка", "Родня", "Антикиллер".

Летом Лайф рассказывал, что актёр был госпитализирован в Москве. Вскоре врачи из-за медицинских показаний не провели ему необходимую операцию.