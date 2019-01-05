"В мире нет таких денег". Порошенко заявил, что автокефалию не покупали

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что константинопольского патриарха Варфоломея нельзя купить никакими деньгами. Так он ответил на вопрос, получил ли Варфоломей финансовую выгоду от предоставления автокефалии.

— В мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как его святейшество Варфоломей, — заявил Порошенко в интервью греческой газете "Неа".

Напомним, 15 декабря в Киеве был проведён "объединительный собор", на котором была создана новая "церковь". Томос будет вручён новообразованной структуре 6 января в Стамбуле. Ранее сам патриарх Варфоломей шутил, что за предоставление "автокефалии" для украинской церкви взял с Петра Порошенко не деньги, а конфеты.