Руководства генштабов РФ и США обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Руководитель Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры по вопросу ситуации в Сирии. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
— В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес, — отметили в ведомстве.
Отмечается, что стороны в ходе беседы подтвердили важность поддержания существующих каналов связи. В Пентагоне же отметили, что руководители штабов решили не раскрывать деталей переговоров.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени