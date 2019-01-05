Руководства генштабов РФ и США обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Стороны в ходе беседы подтвердили важность поддержания существующих каналов связи.

Руководитель Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры по вопросу ситуации в Сирии. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

— В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что стороны в ходе беседы подтвердили важность поддержания существующих каналов связи. В Пентагоне же отметили, что руководители штабов решили не раскрывать деталей переговоров.