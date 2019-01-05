Музыкальный кемпинг. Зрителей Евровидения-2019 предлагают разместить в палатках

Территорию временного городка планируется оборудовать площадкой для проведения вечеринок, зоной быстрого питания и пунктом проката велосипедов.

Зрителей музыкального конкурса "Евровидение-2019", который пройдёт в мае в Израиле, планируют размещать в специальном палаточном городке. Об этом РИА "Новости" рассказала советник мэра Тель-Авива Рона Хульдаи Илана Михаэли.

Власти города уже объявили тендер на его возведение вблизи Израильского выставочного центра, где пройдёт конкурс.

При этом размещение будет доступно сразу в трёх ценовых категориях. Для небогатых туристов будет доступна площадка, на которой можно будет поставить палатку самому. Для наиболее обеспеченных туристов возведут специальные палатки с кондиционером и отдельным санузлом.

Территорию временного городка планируется оборудовать площадкой для проведения вечеринок, зоной быстрого питания и пунктом проката велосипедов.

Вещательная компания "Кан", отвечающая за проведение "Евровидения-2019", уже представила эскиз сцены. Её оформлением занимается немецкий дизайнер Флориан Видер, известный своими работами не только для европейского песенного конкурса, но и для десятков популярных музыкальных фестивалей в разных странах мира.

Добавим, что "Евровидение-2019" пройдёт в Израиле с 14 по 18 мая 2019 года. Тель-Авив стал хозяином конкурса после победы певицы Неты на прошлогоднем "Евровидении" в Лиссабоне.