СМИ: Демократы хотят помешать отмене санкций против "Русала"

Ранее Минфин США заявил о грядущем снятии ограничений с компании "Русал" и холдингов En+, "Евросибэнерго", при этом Олег Дерипаска останется под санкциями.

Члены Конгресса США от демпартии обсуждают возможность помешать администрации Дональда Трампа снять санкции с компаний "Русал" и En+, связанных с Олегом Дерипаской. Об этом узнало издание The Daily Beast.

В палате представителей заявили об обсуждении этого вопроса, а также выразили мнение, что Минфин США должен разъяснить конгрессменам информацию о сделке.

А в сенате уже подготовили резолюцию против решения Минфина об отмене санкций. Текст документа опубликовал лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Резолюция пока не внесена в конгресс, и если Шумер решит её подать, то потребуются голоса большинства в обеих палатах, чтобы документ попал на стол к президенту. Как полагает издание, при таком развитии событий Трамп, скорее всего, отвергнет резолюцию, поэтому конгрессменам придётся собрать достаточно голосов, чтобы обойти президентское вето.