В Токио на аукционе за гигантского тунца отдали рекордные $3,1 миллиона

Читайте также

В Токио на аукционе за гигантского тунца отдали рекордные $3,1 миллиона

253
Такие деньги за рыбу весом 278 килограммов отдал знаменитый японский шеф-повар и ресторатор.

В Японии предприниматель заплатил рекордные 3,1 миллиона долларов (более 333 миллионов иен) за гигантского тунца, сообщает France Presse.

Аукцион прошёл на новом рыбном рынке утром 5 января. Тунец весом 278 килограммов был выловлен у северного побережья страны. Приобрёл рыбу знаменитый японский ресторатор и шеф-повар Киёси Кимура.

— Я купил хорошего тунца. Цена была больше, чем изначально предполагалось, но я надеюсь, наши посетители съедят этого превосходного тунца, — сказал Кимура после мероприятия.

Отмечается, что предыдущий рекорд, поставленный в 2013 году, — 155 миллионов иен — удалось побить более чем в два раза.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×