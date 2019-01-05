В Токио на аукционе за гигантского тунца отдали рекордные $3,1 миллиона

Такие деньги за рыбу весом 278 килограммов отдал знаменитый японский шеф-повар и ресторатор.

В Японии предприниматель заплатил рекордные 3,1 миллиона долларов (более 333 миллионов иен) за гигантского тунца, сообщает France Presse.

#BREAKING Record $3.1 million paid in New Year's tuna auction at Japan's new market pic.twitter.com/CK0WYLDxkh — AFP news agency (@AFP) 4 января 2019 г.

Аукцион прошёл на новом рыбном рынке утром 5 января. Тунец весом 278 килограммов был выловлен у северного побережья страны. Приобрёл рыбу знаменитый японский ресторатор и шеф-повар Киёси Кимура.

— Я купил хорошего тунца. Цена была больше, чем изначально предполагалось, но я надеюсь, наши посетители съедят этого превосходного тунца, — сказал Кимура после мероприятия.

Отмечается, что предыдущий рекорд, поставленный в 2013 году, — 155 миллионов иен — удалось побить более чем в два раза.