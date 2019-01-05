Русский след. В Британии нашли "кладбище" советских "Жигулей"

В Великобритании обнаружили "клабдище" советских "Жигулей" разных моделей. Об этом в "Фейсбуке" написал пользователь Джеймс Смит.
Судя по фотографиям, на месте можно увидеть самые разные модели отечественного бренда в экспортном исполнении. Как отметил автор находки, многие из автомобилей — со старыми британскими номерами и все с правым рулём.
При этом он не стал делиться координатами места, так как речь идёт о своего рода музее старых автомобилей под открытым небом, где можно встретить не только советские автомобили.
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