Эксперт рассказал о "критическом" долге Украины

Внешние и внутренние задолженности Украины превысили 70% от ВВП, и долговая яма становится всё глубже, а состояние экономики оценивается как критическое. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил эксперт Владимир Дебой.

Он отметил, что с 2013 года началось сокращение золотовалютных резервов, и, несмотря на помощь МВФ, долги Украины по кредитам растут. Вместе с этим происходит падение экономики.

— Таким образом, общий долг Украины составляет уже свыше 70% от ВВП государства, что является довольно критическим положением, — рассказал Дебой.

Его прогнозы также негативные: на два ближайших года на Украине намечены самые большие выплаты по долгам, к тому же в 2019 году пройдут двойные выборы, что негативно отразится на экономике.