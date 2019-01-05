Обязательно к просмотру. Названы номинанты на премию Гильдии продюсеров Америки

"Лучшим фильмом" может стать лента "Звезда родилась" с певицей Леди Гагой в главной роли.

Американская гильдия продюсеров объявила номинантов на свою премию. Об этом говорится на официальном сайте награды.

В главной номинации "Лучший фильм" представлены ленты "Звезда родилась" с певицей Леди Гагой в главной роли, кинокомикс "Чёрная пантера", "Чёрный клановец", "Безумно богатые азиаты", "Фаворитка", "Зелёная книга", "Тихое место", "Рома", "Власть" и нашумевшая картина "Богемская рапсодия".

"Лучшим анимационным фильмом" может стать "Гринч", "Суперсемейка — 2", "Остров собак", "Ральф против Интернета" или "Человек-паук: Через вселенные".

В номинации "Лучший драматический сериал" за награду поборются: "Американцы", "Лучше звоните Солу", "Рассказ служанки", "Озарк", "Это мы". В аналогичной комедийной категории в борьбе за премию сойдутся "Атланта", "Барри", "В лучшем мире", "Блеск" и "Удивительная миссис Мейзел".

"Лучшим мини-сериалом" может стать "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", "Побег из тюрьмы Даннемора", "Острые предметы", "Романовы" или "Маньяк".

Добавим, что церемония вручения премий состоится 19 января в Беверли-Хиллз.