Брат задержанного в Москве Уилана подтвердил, что у него есть четыре паспорта

Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, является гражданином четырёх стран: Ирландии, Канады, США и Великобритании. Об этом в статье для The Washington Post написал его брат Дэвид.

— Что касается его международных связей, наша семья соединяет континенты, и четыре паспорта Пола отражают место его рождения (Канада), родителей (Великобритания), бабушек и дедушек (Ирландия), а также его собственный выбор (США), — говорится в статье.

Источники издания сообщают, что для Уилана получение паспортов было "соревнованием с сестрой" — кто сможет получить больше.

Напомним, в конце декабря ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Ранее адвокат Уилана заявил, что его подзащитный арестован.