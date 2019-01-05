Власти Германии подтвердили падение контейнеров с химикатами в Северное море

В случае повреждения упаковки опасность веществ будет ограниченной при падении на дно и высокой при попадании на берег.

В немецком управлении по чрезвычайным ситуациям на море подтвердили факт падения контейнеров с опасными веществами с судна Zoe.

Отмечается, что в двух 20-футовых контейнерах находилось 280 коробок бензоилпероксида общим весом 7,7 тонны и 457 коробок литийионных батарей общей массой 1,5 тонны.

В случае повреждения упаковки опасность бензоилпероксида будет ограниченной при падении на дно и высокой при попадании на берег.

Напомним, 2 января сухогруз MSC Zoe во время шторма потерял в Северном море груз, содержащий химические вещества. Местных жителей призвали не вскрывать найденные ёмкости самостоятельно, а сообщать о попавшем на берег грузе в экстренные службы.