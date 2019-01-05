Названы страны, где жители работают меньше, но результативнее россиян

По сравнению со странами Европы в России одна из самых продолжительных рабочих недель, при этом производительность труда в нашей стране не самая высокая. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин.

В среднем фонд рабочего времени одного работника в России составляет 1978 часов в год, а в Германии, например, — 1371, во Франции — 1482, в Великобритании — 1674, в Испании — 1691, в Канаде — 1706, в США — 1790.

— А производительность труда у нас не самая высокая. В частности, по этому показателю мы более чем в два раза отстаём от таких европейских стран, как Германия, Франция, Голландия, Бельгия. Изменить ситуацию должна госпрограмма по повышению производительности труда, — подчеркнул Платыгин.

При этом в Чили, Греции, Корее и Мексике граждане трудятся дольше, чем россияне. В Чили это 1988 часов, а в остальных названных государствах количество часов превышает две тысячи в год на человека.