Сразу несколько министерств переедут в "Москву-Сити"

Читайте также

Сразу несколько министерств переедут в "Москву-Сити"

175

Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф

Правительство РФ согласовало вопрос переезда в деловой центр "Москва-Сити" сразу трёх министерств. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что на новое место переедут Минпромторг, Минкомсвязь и Минэкономразвития.

Вместе с ними переедут некоторые подконтрольные им ведомства. Речь, в частности, о Росаккредитации, Росстандарте, Ростуризме и Росимуществе, а также Центральном межрегиональном территориальном управлении Росстандарта, федеральном автономном учреждении "Национальный институт аккредитации" и федеральном казённом учреждении "Центр поддержки", подведомственном Минэкономразвитию.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×