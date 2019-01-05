Сразу несколько министерств переедут в "Москву-Сити"

Правительство РФ согласовало вопрос переезда в деловой центр "Москва-Сити" сразу трёх министерств. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что на новое место переедут Минпромторг, Минкомсвязь и Минэкономразвития.
Вместе с ними переедут некоторые подконтрольные им ведомства. Речь, в частности, о Росаккредитации, Росстандарте, Ростуризме и Росимуществе, а также Центральном межрегиональном территориальном управлении Росстандарта, федеральном автономном учреждении "Национальный институт аккредитации" и федеральном казённом учреждении "Центр поддержки", подведомственном Минэкономразвитию.
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