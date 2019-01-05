Сухопутные войска РФ получат в 2019 году пять новых зенитных комплексов

Перевооружение на современные комплексы поможет к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО в 1,3 раза.

Сухопутные войска России получат в 2019 году пять новых зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

— В рамках исполнения гособоронзаказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России бригадный комплект ЗРС С-300В4, дивизионные комплекты ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2", — заявили журналистам в оборонном ведомстве.

Перевооружение на современные комплексы поможет к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО в 1,3 раза.