Эксперты выбрали самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты

Панамская авиакомпания Copa Airlines стала самой пунктуальной в мире в 2018 году, об этом свидетельствует исследование аналитической компании OAG Aviation Worldwide.

В десятке также латвийская AirBaltic, китайская Hong Kong Airlines, американская Hawaiian Airlines, Bangkok Airways (Таиланд), австралийская Qantas Airways, чилийская LATAM Airlines, бразильская Azul, Qatar Airways (Катар) и KLM (Нидерланды).

Также оценивалась пунктуальность аэропортов. При этом воздушные гавани были разделены на три категории — по числу обслуживаемых клиентов. Так, лидером в рейтинге крупных аэропортов стал токийский Ханэда. В категории "Главные аэропорты" первое место занял московский аэропорт Шереметьево, а среди маленьких аэропортов — Минск.