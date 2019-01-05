СМИ: Президент Эстонии подтвердила отмену обучения на русском языке в школах

Подобное решение необходимо для создания равных условий для всех обучающихся в стране.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своём новогоднем обращении заявила, что вопрос о переходе школ страны на обучение только на эстонском языке уже давно решён. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

— Мы фактически приняли это решение, хотя о нём и не говорили, потому что в Эстонии не готовят учителей для русских школ, — заявила Кальюлайд.

Сообщается, что подобное решение принято с целью якобы создать равные условия для всех обучающихся в эстонских школах. При этом, как отмечает издание, в Эстонии не задумываются о свободе выбора для нетитульной национальности, тем самым лишая её права обучаться на родном языке.