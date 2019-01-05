Абэ заявил, что в переговорах по мирному договору с РФ настал решающий момент

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал решающий момент.
— Мы обязательно поставим окончательную точку нашими с президентом Путиным руками, — цитирует Абэ ТАСС.
Синдзо Абэ уже заявлял, что твёрдо намерен заключить мирный договор с Россией и не перекладывать этот вопрос на плечи следующих поколений. Японский премьер также отмечал, что надеется "предметно" обсудить вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в январе.
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