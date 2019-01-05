Абэ заявил, что в переговорах по мирному договору с РФ настал решающий момент

Читайте также

Абэ заявил, что в переговорах по мирному договору с РФ настал решающий момент

5

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал решающий момент.

— Мы обязательно поставим окончательную точку нашими с президентом Путиным руками, — цитирует Абэ ТАСС.

Синдзо Абэ уже заявлял, что твёрдо намерен заключить мирный договор с Россией и не перекладывать этот вопрос на плечи следующих поколений. Японский премьер также отмечал, что надеется "предметно" обсудить вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в январе.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×